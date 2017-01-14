"Арсенал" разгромил аутсайдера. "Молотобойцы" победили в дерби

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" разгромил "Суонси" 4:0. "Вест Хэм" с крупным счетом победил "Кристал Пэлас" 3:0.

Бернли - Саутгемптон 1:0

Победу "бордовым" принес точный удар Джои Бартона на 78-й минуте.

Халл-Сити - Борнмут 3:1

Победа позволила "тиграм" уйти с последнего места. Дебют Марку Силвы в Премьер-лиги получился удачным.

Сандерленд - Сток-Сити 1:3

"Гончары" к 35-й минуте вели в счете 3:0. Дублем отметился Марко Арнаутович, еще один гол забил Питер Крауч.

"Черные коты" делят последнее место с "Суонси".

Суонси - Арсенал (Лондон) 0:4

"Лебеди забили два мяча в свои ворота. По разу отличились Жиру и Санчес.

Уотфорд - Мидлсборо 0:0

Вест Хэм (Лондон) - Кристал Пэлас (Лондон) 3:0