14 января 2017 г.
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Спорт

Валерий Лобановский и Йохан Кройф в десятке тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола

время публикации: 14:27 | последнее обновление: 14:27 блог версия для печати фото
Валерий Лобановский и Йохан Кройф в десятке тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола

УЕФА опубликовал список из 10 тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола с 1954 года (год основания организации) до наших дней.

В список вошли:

Висенте дель Боске ("Реал", сборная Испании),

Браян Клаф ("Ноттингем Форест"),

Йохан Кройф ("Аякс", "Барселона"),

Удо Латтек (ФРГ, "Бавария", "Барселона"),

Валерий Лобановский ("Динамо" (Киев), сборная СССР),

Ринус Михелс ("Аякс", "Барселона", сборная Голландии),

Жозе Моуринью ("Порту", "Челси", "Реал", "Интер", "Манчестер Юнайтед"),

Арриго Сакки ("Милан", сборная Италии, Атлетико"),

Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед"),

Эленио Эррера ("Барселона", "Атлетико", "Интер", "Рома").

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