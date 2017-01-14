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Спорт

Бой в Майами: кубинец нокаутировал Юрия Формана

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 09:33 блог версия для печати фото
Бой в Майами: кубинец нокаутировал Юрия Формана
Бой в Майами: кубинец нокаутировал Юрия Формана
Бой в Майами: кубинец нокаутировал Юрия Формана
ВСЕ ФОТО

В Майами состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBA. Эрисланди Лара в четвертом раунде нокаутировал Юрия Формана.

Первые два раунда прошли в тактической борьбе, соперники прощупывали друг друга.

В третьем раунде чемпион сбил претендента с ног, после чего безраздельно владел инициативой.

В середине четвертого раунда кубинец нанес сокрушительный апперкот левой. Нокаут.

Юрий Форман провел на профессиональном ринге 37 боев, в трех проиграл.

5 июня 2010 года Юрий Форман проиграл чемпионский бой легендарному Мигелю Котто. В этом поединке он получил тяжелую травму колена. В марте 2011 года Юрий проиграл Мартину Воляку.

Затем полтора года восстанавливался от последствий травмы. После возвращения на ринг, провел в 2013 году четыре поединка. Во всех победил.

В мае 2014 года он отказался проводить бой против Хорхе Мелендеса и заявил об окончании карьеры.

Эрисленди Лара - чемпион мира по версиям IBO и WBA. В 28 боях он дважды проиграл (при двух ничьих).

Кубинец в июне 2013 года стал временным чемпионом по версии WBA. Чемпионом мира он стал 12 декабря 2014 года, победив по очкам Ише Смита. В июне 2016 года Лара завоевал вакантный титул IBO.

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