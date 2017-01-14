18 спортсменок подали иск против бывшего врача сборной США. Его обвиняют в сексуальных домогательствах

18 спортсменок подали иск против бывшего врача сборной США Ларри Нассара, обвинив его в сексуальных домогательствах, сообщает USA Today.

Иск подан в Федеральный суд штата Мичиган.

Врача, проработавшего в сборной США много лет, обвиняют в совершении насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетних (некоторые спортсменки были младше 13 лет).

Ларри Нассар 29 лет проработал в сборной США по гимнастике и в спортивном клубе Университета Мичигана. Доктор отвергает все обвинения в свой адрес.

7 сентября иск подала спортсменка, имя которой не называется, хотя отмечается, что она – бронзовый призер Сиднейской олимпиады в командном многоборье.

Она обвиняет врача в систематических домогательствах в 1994-2000 годах (тогда она была несовершеннолетней). В своем иске она отмечает, что Федерация спортивной гимнастики США знала о сексуальных предпочтениях доктора, но ничего не предпринимала, опасаясь скандала.

В августе 2016 года иск подала Рэйчел Денхолландер, обвинившая врача в сексуальных домогательствах, которые имели место в 2000 году. Тогда истице было 15 лет.

Адвокат бывшего врача сборной США заявил, что его клиент невиновен.