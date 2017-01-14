14 января 2017 г.
последняя новость: 11:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:49 Украинка и румынка стали победительницами теннисного турнира в Хобарте
10:15 18 спортсменок подали иск против бывшего врача сборной США. Его обвиняют в сексуальных домогательствах
09:49 Вскрытие допинг-пробы Б Александра Поветкина перенесено на 1 февраля
09:19 Бой в Майами: кубинец нокаутировал Юрия Формана
08:55 Дуди Села - победитель турнира в Канберре
08:43 Айнарс Багатскис: это был хороший, интересный матч
08:31 ЦСКА разгромил "Милан", "Маккаби" проиграл "Реалу"
23:57 Евролига: "Маккаби" проиграл "Реалу"
19:19 Полуфинал чемпионата мира: американки разгромили сборную России
19:07 Допинг проба российского тяжелоатлета, взятая перед Лондонской олимпиадой, дала положительный результат
Спорт

18 спортсменок подали иск против бывшего врача сборной США. Его обвиняют в сексуальных домогательствах

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 10:15 блог версия для печати фото
18 спортсменок подали иск против бывшего врача сборной США. Его обвиняют в сексуальных домогательствах

18 спортсменок подали иск против бывшего врача сборной США Ларри Нассара, обвинив его в сексуальных домогательствах, сообщает USA Today.

Иск подан в Федеральный суд штата Мичиган.

Врача, проработавшего в сборной США много лет, обвиняют в совершении насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетних (некоторые спортсменки были младше 13 лет).

Ларри Нассар 29 лет проработал в сборной США по гимнастике и в спортивном клубе Университета Мичигана. Доктор отвергает все обвинения в свой адрес.

7 сентября иск подала спортсменка, имя которой не называется, хотя отмечается, что она – бронзовый призер Сиднейской олимпиады в командном многоборье.

Она обвиняет врача в систематических домогательствах в 1994-2000 годах (тогда она была несовершеннолетней). В своем иске она отмечает, что Федерация спортивной гимнастики США знала о сексуальных предпочтениях доктора, но ничего не предпринимала, опасаясь скандала.

В августе 2016 года иск подала Рэйчел Денхолландер, обвинившая врача в сексуальных домогательствах, которые имели место в 2000 году. Тогда истице было 15 лет.

Адвокат бывшего врача сборной США заявил, что его клиент невиновен.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 сентября 2016 г.
Бывшего врача сборной США обвинили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 14 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017