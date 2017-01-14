Вскрытие допинг-пробы Б Александра Поветкина перенесено на 1 февраля

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что вскрытие допинг-пробы Б россиянина Александра Поветкина перенесено на 1 февраля, так как команда россиянина не смогла присутствовать на процедуре в ранее назначенный срок, сообщает "Р-Спорт" .

"Представители Поветкина проинформировали WBC, что они не смогут присутствовать в назначенную дату, то есть 5 января, и попросили изменить дату вскрытия пробы "Б. Таким образом, вскрытие состоится 1 февраля. Поветкин по-прежнему находится под подозрением до вскрытия пробы "Б" согласно правилам WBC и не будет внесен в рейтинг до снятия обвинений", - приводит "Р-Спорт" слова Сулеймана.

Напомним, в допинг-пробе, взятой 6 декабря, был обнаружен остарин.