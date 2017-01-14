Дуди Села - победитель турнира в Канберре

Дуди Села стал победителем турнира серии "Челленджер", который проходил в Канберре (хард, призовой фонд 75 тысяч долларов).

В финале он переиграл 64-ю ракетку мира немца Яна-Леннарда Струффа 3:6, 6:4, 6:3.

Дуди Села 27 раз играл в финалах турниров серии "Челленджер", в 21 - победил.

Ян-Леннард Струфф - первая ракетка турнира, это 17-й финал серии "Челленджер" в его карьере.

Йони Эрлих (Израиль) и Скотт Липски (США) проиграли в финале турнира Heineken Open (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов), который проходит в Окленде, Марцину Матковскому (Польша) и Айсаму уль-Хаку Курейши (Пакистан) 6:1, 2:6, 3:10.