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Спорт

Кейн забил три мяча. "Тоттенхэм" вышел на второе место

время публикации: 16:57 | последнее обновление: 17:05 блог версия для печати фото
Кейн забил три мяча. "Тоттенхэм" вышел на второе место

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Вест Бромвич" 4:0. Три мяча забил Гарри Кейн.

Победа вывела "шпоры" на второе место в Премьер-лиге.

"Тоттенхэм": Льорис, Фертонген (Дэйвис, 65), Алдервейрелд, Уокер, Роуз, Дембеле (Уинкс, 83), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 89)

"Вест Бромвич": Фостер, Ольссон, Маколи, Доусон, Флетчер, Моррисон, Брант (Макклин, 54), Якоб, Шадли (Робсон-Кану, 62), Филлипс (Филд, 90), Рондон

На 12-й минуте Эриксен сделал передачу. Доусон ошибся при создании искусственного положения "вне игры". Кейн получил мяч и пробил в "девятку" 1:0. На 27-й минуте Кейн пробил. Мяч попал в ногу Макоули и оказался в сетке 2:0.

На 37-й минуте хозяева подали угловой. Кейн пробил. Фостер мяч отразил. Мяч от его руки отскочил в штангу и ушел на угловой.

На 78-й минуте Уокер прострелил. Кейн с трех метров не промахнулся 3:0. Через 4 минуты Алли делает красивую передачу. Кейн слету послал мяч в дальний угол 4:0.

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