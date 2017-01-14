Самые сексуальные спортсменки Украины: версия "Обозревателя"

Издание "Обозреватель" составило список из девяти самых сексуальных спортсменок Украины. Спортсменки представляют теннис, художественную гимнастику, синхронное плавание, фехтование, легкую атлетику, волейбол и футбол.

Из этого списка читателям предлагается выбрать самую сексуальную спортсменку страны.

Элина Свитолина - сильнейшая теннисистка Украины.

Анна Ризатдинова (художественная гимнастика) - бронзовый призер олимпиады в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира 2013 года.

Ольга Харлан (фехтование) - чемпионка Пекинской олимпиады.

Татьяна Черная (футбол) - полузащитник сборной Украины и "Россиянки", чемпионка Украины 2000 года, трехкратная чемпионка России.

Анна Волошина (синхронное плавание) - чемпионка Европы 2016 года, участница олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Юлия Левченко (прыжки в высоту) - чемпионка юношеской олимпиады 2014 года, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2016 года.

Алена Малышева-Пельк - одна из самых красивых волейболисток мира, вице-Мисс Спорт Украины 2009 года.

Ирина Геращенко (прыжки в высоту) - бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2015 года, серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2011 года, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2013 года.

Елизавета Брызгина (легкая атлетика) - бронзовый призер Лондонской олимпиады (эстафета 4 по 100 метров, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы 2010 года.