14 января 2017 г.
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Спорт

Самые сексуальные спортсменки Украины: версия "Обозревателя"

время публикации: 11:55 | последнее обновление: 12:05 блог версия для печати фото
Анна Ризатдинова
Юлия Левченко
Анна Волошина
ВСЕ ФОТО

Издание "Обозреватель" составило список из девяти самых сексуальных спортсменок Украины. Спортсменки представляют теннис, художественную гимнастику, синхронное плавание, фехтование, легкую атлетику, волейбол и футбол.

Из этого списка читателям предлагается выбрать самую сексуальную спортсменку страны.

Элина Свитолина - сильнейшая теннисистка Украины.

Анна Ризатдинова (художественная гимнастика) - бронзовый призер олимпиады в Рио-де-Жанейро, чемпионка мира 2013 года.

Ольга Харлан (фехтование) - чемпионка Пекинской олимпиады.

Татьяна Черная (футбол) - полузащитник сборной Украины и "Россиянки", чемпионка Украины 2000 года, трехкратная чемпионка России.

Анна Волошина (синхронное плавание) - чемпионка Европы 2016 года, участница олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Юлия Левченко (прыжки в высоту) - чемпионка юношеской олимпиады 2014 года, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2016 года.

Алена Малышева-Пельк - одна из самых красивых волейболисток мира, вице-Мисс Спорт Украины 2009 года.

Ирина Геращенко (прыжки в высоту) - бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2015 года, серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2011 года, бронзовый призер юниорского чемпионата Европы 2013 года.

Елизавета Брызгина (легкая атлетика) - бронзовый призер Лондонской олимпиады (эстафета 4 по 100 метров, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы 2010 года.

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