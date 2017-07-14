Обмен результативными ошибками: "Бейтар" сыграл вничью с болгарами

В Петах-Тикве в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы столичный "Бейтар" сыграл вничью с пловдивским "Ботевом" 1:1.

"Бейтар": Кляйман, Мори, Хайстер,Кахила, Конте, Келтьенс (Жоржиньо, 74), Эзра (Бенаюн, 67), Клаудемир, Сабо, Веред, Шехтер (Варенн, 82)

"Ботев": Чворович, Минев, Генев, Панов, Димов, Коссоко, Фелипе Бриссола (Тасев, 57), Крум Стоянов (Марин, 90), Неделев, Юсейн, Омнибес (Альваро, 69)

На 11-й минуте хозяева подали угловой. Бывший голкипер "Лудогорца" Иван Чворович ошибся на выходе. Таль Кахила переправил мяч в сетку 1:0.

На 73-й минуте Неделев ворвался в штрафную и пробил. Кляйман парировал мяч. Юсейн добил мяч в угол пустых ворот 1:1.