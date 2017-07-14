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Спорт

Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал Уимблдона

время публикации: 17:31 | последнее обновление: 17:31 блог версия для печати фото
Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал Уимблдона

Первыми финалистками Уимблдона в парном разряде стали россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, второй дуэт турнира.

В полуфинале они победили чешку Квету Пешке и немку Анну-Лену Гренефельд (12-й номер посева) 7:5, 6:2.

Матч продолжался 90 минут.

Соперник россиянок определится в матче Хао-Чин Чань (Тайвань)/ Моника Никулеску (Румыния) - Матоко Ниномия (Япония)/ Рената Ворачова (Чехия).

Для Елены это будет третий финал Уимблдона в парном разряде, для Екатерины - второй. Вместе они становились победительницами Открытого чемпионата Франции в 2013 году и Открытого чемпионата США в 2014.

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