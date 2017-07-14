Лига чемпионов: Нир Битон остался в запасе. "Селтик" победил

В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов "Селтик" (Глазго) в гостях обыграл североирландский клуб "Линфилд" 2:0.

Израильский полузащитник Нир Битон остался в запасе у гостей.

Матч проходил на стадионе "Виндзор-Парк" в Белфасте.

Оба мяча были забиты в первой половине первого тайма.

На 17-й минуте после подачи углового защитники мяч вынесли на противоположный фланг. Навес. Бывший полузащитник "Челси" и "Манчестер Сити" Скотт Синклэйр переправил мяч в угол ворот 0:1. Через 5 минут гости подали угловой Том Рогич слету пробил в ближний угол 0:2.