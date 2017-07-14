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Спорт

Результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 07:03 | последнее обновление: 07:03 блог версия для печати фото
Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись первые матчи второго отборочного тура Лиги Европы. "Абердин" не смог переиграть "Широки Бжег" 1:1. "Ференцвапрш" проиграл "Мидтьюланду" 2:4.

Железничар (Босния и Герцеговина) - АИК (Сольна, Швеция) 0:0

Корк Сити (Ирландия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 0:1

Абердин (Эдинбург, Шотландия) - Широки Бжег (Босния и Герцеговина) 1:1

Осиек (Хорватия) - Люцерн (Швейцария) 2:0

Паниониос (Греция) - Горица (Словения) 2:0

Шемрок Роверс (Ирландия) - Млада (Болеслав, Чехия) 2:3

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Мидтьюланд (Дания) 2:4

Валюр (Исландия) - Домжале (Словения) 1:2

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