В Израиль может приехать "Зенит": результаты жеребьевки Лиги Европы

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.
Победитель противостояния "Бней Йегуда" (Тель-Авив, Израиль) - "Тренчин" (Словакия) сыграет с питерским "Зенитом".
Тель-авивский "Маккаби" в случае победы над "Рейкьявиком" встретится с победителем пары "Паниониос" (Греция) - "Горица" (Словения).
Если "Бейтар" справится с болгарским "Ботевом" (Пловдив), то ему предстоит встреча с португальским "Маритиму".
Напомним, "Маккаби" в первом матче победил "Рейкьявик" 3:1, "Бейтар" и "Бней Йегуда" первые матчи завершили вничью 1:1.