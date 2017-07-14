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Спорт

В Израиль может приехать "Зенит": результаты жеребьевки Лиги Европы

время публикации: 14:54 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
В Израиль может приехать "Зенит": результаты жеребьевки Лиги Европы

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Первые матчи пройдут 27 июля, ответные - 3 августа.

Победитель противостояния "Бней Йегуда" (Тель-Авив, Израиль) - "Тренчин" (Словакия) сыграет с питерским "Зенитом".

Тель-авивский "Маккаби" в случае победы над "Рейкьявиком" встретится с победителем пары "Паниониос" (Греция) - "Горица" (Словения).

Если "Бейтар" справится с болгарским "Ботевом" (Пловдив), то ему предстоит встреча с португальским "Маритиму".

Напомним, "Маккаби" в первом матче победил "Рейкьявик" 3:1, "Бейтар" и "Бней Йегуда" первые матчи завершили вничью 1:1.

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