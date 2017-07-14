14 июля 2017 г.
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Спорт

Лига чемпионов: "Апоэль" может встретиться с "Жальгирисом" или "Лудогорцем"

время публикации: 13:44 | последнее обновление: 13:44 блог версия для печати фото
Лига чемпионов: "Апоэль" может встретиться с "Жальгирисом" или "Лудогорцем"

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первые матчи пройдут 25-26 июля, ответные - 1-2 августа.

Беэр-шевский "Апоэль" в случае победы над "Гонведом" встретится победителем пары "Жальгирис" - "Лудогорец".

Путь чемпионов

"Апоэль" (Беэр-Шева, Израиль)/ "Гонвед" (Будапешт, Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс , Литва)/ "Лудогорец" (Разград, Болгария)

"Вииторул" (Румыни) - АПОЭЛ (Кипр)/ "Дюделанж" (Люксембург)

"Хибернианс" (Мальта)/ "Зальцбург" (Австрия) - "Риека" (Хорватия) / "Зэ Нью Сэйнтс" (Уэльс)

"Карабах" (Азербайджан)/ "Самтредиа" (Грузия) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова)/ "Кукеши" (Албания)

"Партизан" (Белград, Сербия) /"Будучност" (Черногория) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция)

"Славия" (Прага, Чехия) – БАТЭ (Борисов, Беларусь)/ "Алашкерт"

"Спартак" (Юрмала, Латвия)/ "Астана" (Казахстан) – "Мариехамн"(Финляндия)/ "Легия" (Варшава, Польша)

"Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина)/ "Марибор" (Словения) – "Хабнарфьердюр" (Ислапндия)/ "Викингур" (Фаренрские сотрова)

"Жилина" (Словакия) /"Копенгаген" (Дания) – "Мальме" (Швеция)/ "Вардар" (Скопье, Македония)

"Линфилд" (Северная Ирландия)/ "Селтик" (Глазго, Шотландия) – "Дандолк" (Ирландия) /"Русенборг" (Норвегия)

Путь представителей лиг

ЦСКА (Москва, Россия) - АЕК (Греция)

"Стяуа" (Бухарест, Румыния) - "Виктория" (Пльзень, Чехия)

"Ницца" (Франция) - "Аякс" (Амстердам, Голландия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Янг Бойз" (Швейцария)

"Брюгге" (Бельгия) - "Истанбул ББ" (Турция)

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