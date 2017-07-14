Победный гол забил исландец. "Маккаби" обыграл "Рейкьявик"

В Нетании в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" победил "Рейкьявик" 3:1.

"Маккаби": Райкович, Таль Бен Хаим, Тиби, Давидзада, Даса, Голаса, Ейни, Рикан (Ицхаки, 61), Азулай (Шоэнфельд, 61), Кьяртанссон, Ацили (Элиэль Перец, 87)

"Рейкьявик": Магнуссон, Гуннар Гуннарсон, Адальстейнссон, Фридгейрссон, Йозепссон, Хаукссон, Палмассон (Санднес, 69), Маргейрссон, Чопарт (Тордарсон, 88), Бек, Томсен (Триггвассон, 83)

На 58-й минуте следует длинный пас вперед. Кенне Чопарт навесил. Палми Палмассон головой отправил мяч в ближний угол 0:1.

На 65-й минуте следует навес на ближнюю штангу. Вратарь в борьбе с нападающим неудачно отбил мяч. Аарон Шоэнфельд, недавно вышедший на замену, сравнял счет 1:1.

На 78-й минуте Видар Кьяртанссон из полукруга перед штрафной пробил точно в нижний угол 2:1. На 82-й минуте израильтяне перехватили мяч в центре поля и провели атаку. Ацили пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в защитника. Ацили нанес еще один удар 3:1.