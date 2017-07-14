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Спорт

Израильская гимнастка Виктория Вейнберг-Филановски объявила о завершении карьеры

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 08:00 блог версия для печати фото
Израильская гимнастка Виктория Вейнберг-Филановски объявила о завершении карьеры
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Израильская гимнастка Виктория Вейнберг-Филановски объявила о завершении карьеры. Об этом 22-летняя спортсменка написала на своей странице в Facebook.

Она выступала за сборную Израиля с 2008 года.

Виктория Вейнберг-Филановски - участница юношеской олимпиады 2010 года. Званяла шестое место в многоборье.

В 2011 году Виктория впервые участвовала в чемпионате мира и заняла 39-е место в квалификации. В 2012 году она стала чемпионкой Израиля. В том же году израильская гимнастка заняла 15-е место на предолимпийском турнире и не сумела завоевать путевку на олимпиаду в Лондон.

В 2013 году Виктория Вейнберг-Филановски впервые завоевала медаль этапа Гран-при. В Холоне она заняла третье место в многоборье. С тех пор она много раз становилась призером этапов и финалов Гран-При.

Наиболее удачными финалами Гран-при стали для нее финалы 2014 года (Инсбрук, 1 серебряная и 2 бронзовые медали) и 2016 года (Эйлат, 1 серебряная и 3 бронзовые медали).

В этом сезоне Виктория Вейнберг-Филановски стала победительницей турнира Baltic Hoop. На этапе Гран-при в Киеве она завоевала бронзовую медаль в многоборье.

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