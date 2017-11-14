Сенсация: шведы не пустили итальянцев в Россию. Буффон покидает сборную Италии

Сборная Швеции завоевала право выступить на чемпионате мира по футболу, который в следующем году пройдет в России.

В ответном стыковом матче "желто-синие" сыграли вничью со сборной Италии 0:0. В первом матче шведы победили 1:0.

Отметим, что сборная Италии в третий раз и впервые с 1958 года не будет участвовать в финальной стадии чемпионатов мира (в 1930 году сборная Италии отказалась от поездки в Уругвай).

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева (Бернардески, 76), Флоренци, Жоржинью, Пароло, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Габбьядини (Белотти, 63), Иммобиле

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон (Роден, 72), Юханссон (Свенссон, 19), Ларссон, Форсберг, Тойвонен (Телин, 54), Берг

Итальянцы играли в не свойственный для себя футбол. Вентура сделал ставку на подачи с флангов, а Иммобиле проигрывал борьбу шведским защитникам. В первом тайме Жоржинью несколько раз обострял игру, но его сумели жестко накрыть после перерыва. И во втором тайме опасные моменты возникали только после стандартов.

Шведы сыграли прагматично, сделав ставку на удержание счета. И не просчитались.

На 27-й минуте Кандрева послал мяч выше ворот. На 40-й минуте Жоржинью вывел Иммобиле один на один. Форвард пробил мимо вратаря. Гранквист выбил мяч с линии ворот.

На 66-й минуте Флоренци навесил со штрафного. Мяч попал в защитника, а затем в перекладину. На 83-й минуте после подачи со штрафного Пароло пробил головой - Ольсен поймал мяч. На 87- й минуте Ольсен совершил чудо, парировав мяч после удара Эль-Шаарави с разворота.

После матча Джанлуиджи Буффон и Даниэле де Росси объявили о завершении карьеры в сборной.

Итальянские СМИ сообщают, что главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку.