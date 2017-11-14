14 ноября 2017 г.
последняя новость: 08:15
Пуля в голову за плохой секс
Самый сочный кекс
Знаменитый ведущий борется с раком
София Ротару вернулась в Россию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:31 Сенсация: шведы не пустили итальянцев в Россию. Буффон покидает сборную Италии
21:02 Сборная Швейцарии завоевала путевку в Россию
20:51 Американские теннисистки победили сборную Беларуси и завоевали Кубок Федерации
20:40 Капитан. изгнанный из сборной Израиля, признан Игроком года в Китае
20:24 Канадцы подвели россиян. Победителями Кубка Карьяла стали финны
20:00 Формула-1: победителем Гран-при Бразилии стал Себастьян Феттель
18:36 Кубок Карьяла: россияне разгромили сборную Чехии
14:50 Модель провела ночь с Криштиану Роналду и тут же поведала об этом миру в телешоу
09:59 Омри Каспи набрал 9 очков. "Воины" разгромили "Филадельфию"
09:44 Лонзо Болл побил рекорд Леброна Джеймса. "Лейкерс" все равно проиграл
гЮЦПСГЙЮ...
Спорт

Сенсация: шведы не пустили итальянцев в Россию. Буффон покидает сборную Италии

время публикации: 03:31 | последнее обновление: 03:31 блог версия для печати фото
Сенсация: шведы не пустили итальянцев в Россию. Буффон покидает сборную Италии

Сборная Швеции завоевала право выступить на чемпионате мира по футболу, который в следующем году пройдет в России.

В ответном стыковом матче "желто-синие" сыграли вничью со сборной Италии 0:0. В первом матче шведы победили 1:0.

Отметим, что сборная Италии в третий раз и впервые с 1958 года не будет участвовать в финальной стадии чемпионатов мира (в 1930 году сборная Италии отказалась от поездки в Уругвай).

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева (Бернардески, 76), Флоренци, Жоржинью, Пароло, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Габбьядини (Белотти, 63), Иммобиле

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон (Роден, 72), Юханссон (Свенссон, 19), Ларссон, Форсберг, Тойвонен (Телин, 54), Берг

Итальянцы играли в не свойственный для себя футбол. Вентура сделал ставку на подачи с флангов, а Иммобиле проигрывал борьбу шведским защитникам. В первом тайме Жоржинью несколько раз обострял игру, но его сумели жестко накрыть после перерыва. И во втором тайме опасные моменты возникали только после стандартов.

Шведы сыграли прагматично, сделав ставку на удержание счета. И не просчитались.

На 27-й минуте Кандрева послал мяч выше ворот. На 40-й минуте Жоржинью вывел Иммобиле один на один. Форвард пробил мимо вратаря. Гранквист выбил мяч с линии ворот.

На 66-й минуте Флоренци навесил со штрафного. Мяч попал в защитника, а затем в перекладину. На 83-й минуте после подачи со штрафного Пароло пробил головой - Ольсен поймал мяч. На 87- й минуте Ольсен совершил чудо, парировав мяч после удара Эль-Шаарави с разворота.

После матча Джанлуиджи Буффон и Даниэле де Росси объявили о завершении карьеры в сборной.

Итальянские СМИ сообщают, что главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 ноября 2017 г.
Сборная Швейцарии завоевала путевку в Россию
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 ноября 2017 г.
Капитан. изгнанный из сборной Израиля, признан Игроком года в Китае
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 ноября 2017 г.
Модель провела ночь с Криштиану Роналду и тут же поведала об этом миру в телешоу
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 ноября 2017 г.
Барак забил победный гол в Дохе. Невероятное возвращение островитян. Испанцы забили пять мячей
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 ноября 2017 г.
Стыковые матчи: сборные Дании и Ирландии сыграли вничью
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 ноября 2017 г.
Сборные Туниса и Марокко завоевали путевки в Россию
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 ноября 2017 г.
Месси в Москве не забил. Аргентинцы обыграли сборную России







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 14 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017