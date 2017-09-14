14 сентября 2017 г.
последняя новость: 08:25
Ургант рассорился с Соловьевым
Невеста звезды КВН умерла от рака
Латынины не эмигрировали
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:06 Удаление, нереализованный пенальти: соперники "Спартака" сыграли вничью
07:42 Маруан Кабха помог словенцам не проиграть "Спартаку"
07:22 Лига чемпионов: первый тур установил рекорд результативности турнира
07:07 Сербы разгромили итальянцев и вышли в полуфинал Евробаскета
23:41 "Спартак" сыграл вничью. Роналду забил два мяча АПОЭЛу. "Шахтер" победил "Наполи"
21:40 Эли Коэн уволен из "Бейтара" за слова: "арабскому футболисту здесь не место"
20:42 Россияне победили греков и вышли в полуфинал Евробаскета
20:18 Кубок мира по шахматам: Иванчук и Аронян вышли в четвертьфинал. Родштейн отыгрался
19:45 Лучший самбист Грузии дисквалифицирован за бросок бутылкой в судью во время чемпионата Европы
18:37 После провала на Евробаскете Эрез Эдельштейн покинет пост главного тренера сборной Израиля
Спорт

Маруан Кабха помог словенцам не проиграть "Спартаку"

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 07:49 блог версия для печати фото
Маруан Кабха помог словенцам не проиграть "Спартаку"

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов московский "Спартак" в Словении сыграл вничью 1:1 с "Марибором".

Израильский полузащитник Маруан Кабха, ранее выступавший в петах-тиквенском "Маккаби", отыграл весь матч.

"Марибор": Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Байде (Крамарич, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Ахмеди (Мешанович, 69), Бохар, Маркос Таварес

"Спартак": Ребров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Ещенко, Фернанду, Глушаков (Самедов, 29), Пашалич, Комбаров (Мельгарехо, 90), Промес (Попов, 85), Луиз Адриану

Гости владели преимуществом, но в завершающей стадии атаки им не хватало точности. К тому же, хорошо сыграл голкипер Ясмин Ханданович.

На 59-й минуте Фернанду пробил из-за пределов штрафной. Вратарь отразил мяч, летевший в "шестерку". Самедов добил мяч в сетку.

Через 2 минуты хозяева могли отыграться, но мяч после удара Бохара угодил в штангу. На 85-й минуте Крамарич делает передачу в штрафную. Дамьян Бохар пробил в дальнюю "девятку" 1:1.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 сентября 2017 г.
Лига чемпионов: первый тур установил рекорд результативности турнира
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
"Спартак" сыграл вничью. Роналду забил два мяча АПОЭЛу. "Шахтер" победил "Наполи"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Эли Коэн уволен из "Бейтара" за слова: "арабскому футболисту здесь не место"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Бывший футболист "Герты" признался в симуляции и попросил отменить пенальти в ворота соперника
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Месси забил два мяча. "Барселона" разгромила "Ювентус"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Автогол Медведева. "Челси" забил шесть мячей в ворота "Карабаха"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
Нир Битон остался в запасе. Неймар, Кавани и Мбаппе растерзали "Селтик"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 14 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017