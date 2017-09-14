Маруан Кабха помог словенцам не проиграть "Спартаку"

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов московский "Спартак" в Словении сыграл вничью 1:1 с "Марибором".

Израильский полузащитник Маруан Кабха, ранее выступавший в петах-тиквенском "Маккаби", отыграл весь матч.

"Марибор": Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Байде (Крамарич, 69), Кабха, Врховец (Пихлер, 79), Ахмеди (Мешанович, 69), Бохар, Маркос Таварес

"Спартак": Ребров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Ещенко, Фернанду, Глушаков (Самедов, 29), Пашалич, Комбаров (Мельгарехо, 90), Промес (Попов, 85), Луиз Адриану

Гости владели преимуществом, но в завершающей стадии атаки им не хватало точности. К тому же, хорошо сыграл голкипер Ясмин Ханданович.

На 59-й минуте Фернанду пробил из-за пределов штрафной. Вратарь отразил мяч, летевший в "шестерку". Самедов добил мяч в сетку.

Через 2 минуты хозяева могли отыграться, но мяч после удара Бохара угодил в штангу. На 85-й минуте Крамарич делает передачу в штрафную. Дамьян Бохар пробил в дальнюю "девятку" 1:1.