Соперники "Шахтера": команда Гвардиолы разгромила голландцев

"Манчестер Сити" удачно начал выступления в Лиге чемпионов, разгромив на выезде "Фейенорд" 4:0. Два мяча забил защитник Джон Стоунс.

"Фейенорд": Джонс, Сен Жюст, Боттегин, ван дер Хейден, Нелом, Вилена, Эль-Ахмади, Амрабат (Ларссон, 78), Бергхейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 71), Боэтиус

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Менди, Фернандинью (Сане, 72), Сильва (Делф, 67), Де Брейне, Бернарду Силва, Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл Жезус

Гости мощно начали матч - уже на 10-й минуте 2:0, на 25-й - 3:0.

На 2-й минуте Давид Сильва навесил. Джон Стоунс головой направил мяч в угол. Вилена помешал вратарю добраться до мяча 0:1. На 10-й минуте "горожане" проводят скоростную атаку. Уокер прострелил. Агуэро метров с 10 пробил слету 0:2.

На 25-й минуте гости подали угловой. Агуэро пробил. Мяч попал в защитника. Затем удар нанес Менди. Вратарь парировал мяч. Габриэл Жезус добил мяч в сетку 0:3. Хозяева сигнализировали, что было "вне игры", но на другом краю штрафной задержался Вилена, так что нарушения правил не было.

На 63-й минуте после подачи углового Джонс пробил головой 0:4.