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Спорт

Несмотря на украденный гол, Роналду установил рекорд. Рамос забил потрясающий мяч

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 09:30 блог версия для печати фото
Несмотря на украденный гол, Роналду установил рекорд. Рамос забил потрясающий мяч

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов мадридский "Реал" разгромил кипрский АПОЭЛ 3:0. Два мяча забил Криштиану Роналду.

Португалец забил в Лиге чемпионов 107 мячей, в том числе 12 с пенальти, став рекордсменом по количеству реализованных 11-метровых в матчах турнира.

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Ковачич (Кроос, 25), Иско (Себальос, 73), Криштиану Роналду, Бэйл (Майораль, 82)

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Хесус Руэда, Карлау, Роберто Лаго, Шоллои (Фариас, 60), Мораиш, Винисиус, Алонефтис, Эбесилио (Захид, 73), Де Камаргу (Поте, 83)

На 12-й минуте Бэйл прострелил. Криштиану Роналду принял мяч во вратарской и пробил в дальний нижний угол 1:0. На 46-й минуте Карвахаль прострелил. Роналду пробил слету. Мяч от перекладины отскочил за линию ворот, а затем вылетел в поле. Судья гол не засчитал.

На 51-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 2:0. На 61-й минуте Марселу навесил. Бэйл бьет головой. Мяч попадает в голову защитника. Серхио Рамос с линии вратарской наносит удар "ножницами" через себя 3:0.

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