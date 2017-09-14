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Спорт

Сербы разгромили итальянцев и вышли в полуфинал Евробаскета

время публикации: 07:07 | последнее обновление: 07:07 блог версия для печати фото
Сербы разгромили итальянцев и вышли в полуфинал Евробаскета

В полуфинале чемпионата Европы по баскетболу сборная России сыграет с сербами, разгромившими итальянцев 83:67.

Во втором полуфинале встретятся словенцы и испанцы.

Решающей стала вторая четверть, которую сербы выиграли с отрывом в 10 очков.

После 10 минут 18:17, 20 - 44:33, 30 - 59:48.

Сербия: Богдан Богданович (этим летом перешел из "Фенербахче" в "Сакраменто Кингз", 22), бывший игрок "Маккаби" Милан Мачван (Милан, 13), Владимир Лючич (Бавария, 11), Драган Милошевич (Альба, 10), Бобан Марьянович (Детройт Пистонс, 10)

Италия: Марко Белинелли (Атланта Хоукс, 18), Луиджи Датоме (Фенербахче, 15)

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