Сербы разгромили итальянцев и вышли в полуфинал Евробаскета

В полуфинале чемпионата Европы по баскетболу сборная России сыграет с сербами, разгромившими итальянцев 83:67.
Во втором полуфинале встретятся словенцы и испанцы.
Решающей стала вторая четверть, которую сербы выиграли с отрывом в 10 очков.
После 10 минут 18:17, 20 - 44:33, 30 - 59:48.
Сербия: Богдан Богданович (этим летом перешел из "Фенербахче" в "Сакраменто Кингз", 22), бывший игрок "Маккаби" Милан Мачван (Милан, 13), Владимир Лючич (Бавария, 11), Драган Милошевич (Альба, 10), Бобан Марьянович (Детройт Пистонс, 10)
Италия: Марко Белинелли (Атланта Хоукс, 18), Луиджи Датоме (Фенербахче, 15)