Удаление, нереализованный пенальти: соперники "Спартака" сыграли вничью

Соперники московского "Спартака" сыграли вничью. "Ливерпуль" и "Севилья" сильнейшего не выявили 2:2.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Альберто Морено, Эмре Джан (Филиппе Коутинью, 76), Хендерсон, Вайналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 89), Роберту Фирмину, Мане (Старридж, 83)

"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха, Кьер, Эскудеро, Н`Зонзи, Банега, Писарро (Сарабия, 45), Хесус Навас (Коршья, 83), Бен Йеддер (Муриэль, 69), Корреа

На 5-й минуте Серхио Эскудеро прострелил. Два защитника "красных" не сумели прервать передачу. Бен Йеддер переправил мяч в пустые ворота 0:1.

Хозяева ответили волной массированных атак, одна из которых завершилась взятием ворот. На 21-й минуте Морено направил мяч во вратарскую. Роберту Фирмину опередил всех 1:1. На 37-й минуте Мохаммед Салах отобрал мяч у чужой штрафной и пробил. Мяч попал в защитника и по замысловатой траектории опустился в сетку 2:1.

Через 4 минуты ""красные" не реализовали пенальти. Мяч после удара Роберту Фирмину угодил в штангу.

На 72-й минуте испанцы удачно ввели мяч из-за боковой. Мюриэль протолкнул мяч в штрафную. Корреа выскочил один на один и сравнял счет 2:2.

На 4-й минуте компенсированного времени был удален защитник "Ливерпуля" Джо Гомес.