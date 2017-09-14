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Спорт

Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове победил "Наполи"

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 08:25 блог версия для печати фото
Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове победил "Наполи"

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове победил "Наполи" 2:1.

"Шахтер": Пятов, Срна, Ордец (Хочолава, 90), Ракицкий, Исмаили, Марлос (Коваленко, 77), Фред, Степаненко, Тайсон, Бернард, Феррейра (Дентинью, 88)

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Диавара, Хамшик (Мертенс, 60), Зелиньски (Аллан, 67), Кальехон, Милик, Инсинье

"Горняки" хорошо подготовились к матчу и не позволили команде Сарри сыграть в излюбленной манере.

На 15-й минуте Срна делает передачу к линии штрафной. Феррейра пяткой отбросил мяч. Тайсон пробил точно в нижний угол 1:0. На 20-й минуте Тайсон вышел один на один. Пепе Рейна парировал мяч.

На 27-й минуте Милик вышел один на один. Пятов сумел мяч отобрать. На 37-й минуте, прерывая прострел, Ордец едва не срезал мяч в свои ворота. Мяч перелетел через Пятова и ушел за пределы поля рядом со штангой.

На 44-й минуте Пятов выручил хозяев после коварного удара Инсинье.

На 58-й минуте Степаненко навесил мяч во вратарскую. Рейна неудачно сыграл на выходе. Феррейра головой отправил мяч в сетку 2:0.

На 72-й минуте Милик реализовал пенальти 2:1.

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