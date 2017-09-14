Матч шедевров: великолепные голы Сона, Ярмоленко и Кейна

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле победил дортмундскую "Боруссию" 3:1.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Сон Хын Мин (Сиссоко, 83), Дембеле, Дайер, Эриксен, Кейн (Льоренте, 87)

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Емер Топрак (Загаду, 80), Толян, Дахуд (Кастро, 72), Нури Шахин, Кагава (Гетце, 66), Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич

На 4-й минуте Сон Хын Мин совершил сольный проход через полполя, сместился в штрафную и поразил ворота ударом с острого угла 1:0.

На 11-й минуте Ярмоленко из-за пределов штрафной послал мяч в дальнюю "девятку" 1:1.

На 15-й минуте Кейн в одиночку разобрался со всей обороной "шмелей" и мощно пробил 2:1. На 60-й минуте Кейн принял мяч у линии штрафной и пробил в дальнюю "шестерку" 3:1.