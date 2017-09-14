14 сентября 2017 г.
последняя новость: 10:02
Ургант рассорился с Соловьевым
Невеста звезды КВН умерла от рака
Латынины не эмигрировали
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:02 Олимпиада 2024 года пройдет в Париже, 2028 - в Лос-Анджелесе
09:49 Матч шедевров: великолепные голы Сона, Ярмоленко и Кейна
09:30 Несмотря на украденный гол, Роналду установил рекорд. Рамос забил потрясающий мяч
08:57 Соперники "Шахтера": команда Гвардиолы разгромила голландцев
08:25 Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове победил "Наполи"
08:06 Удаление, нереализованный пенальти: соперники "Спартака" сыграли вничью
07:42 Маруан Кабха помог словенцам не проиграть "Спартаку"
07:22 Лига чемпионов: первый тур установил рекорд результативности турнира
07:07 Сербы разгромили итальянцев и вышли в полуфинал Евробаскета
23:41 "Спартак" сыграл вничью. Роналду забил два мяча АПОЭЛу. "Шахтер" победил "Наполи"
Спорт

Матч шедевров: великолепные голы Сона, Ярмоленко и Кейна

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
Матч шедевров: великолепные голы Сона, Ярмоленко и Кейна

В матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле победил дортмундскую "Боруссию" 3:1.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Сон Хын Мин (Сиссоко, 83), Дембеле, Дайер, Эриксен, Кейн (Льоренте, 87)

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Емер Топрак (Загаду, 80), Толян, Дахуд (Кастро, 72), Нури Шахин, Кагава (Гетце, 66), Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич

На 4-й минуте Сон Хын Мин совершил сольный проход через полполя, сместился в штрафную и поразил ворота ударом с острого угла 1:0.

На 11-й минуте Ярмоленко из-за пределов штрафной послал мяч в дальнюю "девятку" 1:1.

На 15-й минуте Кейн в одиночку разобрался со всей обороной "шмелей" и мощно пробил 2:1. На 60-й минуте Кейн принял мяч у линии штрафной и пробил в дальнюю "шестерку" 3:1.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 сентября 2017 г.
Несмотря на украденный гол, Роналду установил рекорд. Рамос забил потрясающий мяч
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 сентября 2017 г.
Соперники "Шахтера": команда Гвардиолы разгромила голландцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 сентября 2017 г.
Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове победил "Наполи"
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 сентября 2017 г.
Удаление, нереализованный пенальти: соперники "Спартака" сыграли вничью
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 сентября 2017 г.
Маруан Кабха помог словенцам не проиграть "Спартаку"
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 сентября 2017 г.
Лига чемпионов: первый тур установил рекорд результативности турнира
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 сентября 2017 г.
"Спартак" сыграл вничью. Роналду забил два мяча АПОЭЛу. "Шахтер" победил "Наполи"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 14 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017