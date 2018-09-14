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Спорт

Израильтянка Линой Ашрам завоевала серебро на чемпионате мира по художественной гимнастике

время публикации: 14 сентября 2018 г., 20:24 | последнее обновление: 14 сентября 2018 г., 21:22 блог версия для печати фото
Чемпионат мира по художественной гимнастике: Линой Ашрам завоевала серебряную медаль в многоборье
Линой Ашрам
Линой Ашрам

Израильтянка Линой Ашрам стала серебряным призером чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии, в многоборье.

Ее результат 79.700.

Чемпионкой мира стала россиянка Дина Аверина (81.450). Третье место заняла Александра Солдатова (79.175).

Напомним, ранее Линой Ашрам завоевала "серебро" и "бронзу" в отдельных видах программы.

Линой Ашрам – 19 лет. Она родилась в Ришон ле-Ционе. Ее мать – воспитательница детского сада, родившаяся в семье греческих евреев, отец – офицер ЦАХАЛа, выходец из семьи йеменских евреев. Линой начала заниматься гимнастикой в 7 лет, а уже в 12 участвовала в международных соревнованиях.

Ашрам – победитель Кубка мира 2018 в многоборье, бронзовый призер в многоборье Чемпионата мира 2017 года, бронзовый призер в многоборье Чемпионата Европы 2017 года и серебряный призер финала Гран-при 2017 года.

В сезоне 2018 года Ашрам начала соревноваться на Чемпионате мира 2018 в Софии, заняв третье место в многоборье. В финалах она выигрывает свое первое "золото" Чемпионата мира с лентой и занимает 4-е место с мячом, булавами и 8-е с обручем.

На Кубке мира 2018 в Гвадалахаре Линой впервые в своей карьере и истории израильской гимнастики стала золотым призером в многоборье, также Ашрам взяла "золото" в финале с мячом, и два "серебра" – в упражнениях с лентой и обручем.

На этапе Кубка мира 2018 в Минске завоевала "золото" в многоборье, а также две медали в финалах: "бронзу" с мячом и "золото" с булавами, побив мировой рекорд, ранее принадлежавший Дине Авериной.



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