Нокар забил два мяча. Хемед помог лидеру Чемпионшипа укротить "волков"

В матче 42-го тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Брайтон энд Хоу" в гостях победил "Вулверхэмптон" 2:0.

За 4 тура до окончания чемпионата "Брайтон энд Хоу" лидирует опережая на 4 очка "Ньюкасл" и на 12 - "Хаддерсфилд" (у этой команды 1 игра в запасе, что означает - она математически еще может обойти лидера).

Оба мяча забил бывший полузащитник "Лестера" и "Стандарда" Антони Нокар.

Израильский форвард Томер Хемед вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 84-й минуте (при счете 0:2).