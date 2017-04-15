Баски устроили избиение островитян. Муниаин и Адурис забили по два мяча

В стартовом матче 32-го тура чемпионата Испании "Атлетик" (Бильбао) разгромил "Лас-Пальмас" 5:1. По два мяча забили Икер Муниаин и Ариц Адурис.

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага (Лекуэ, 52), Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Рауль Гарсия, Итурраспе, Сан-Хосе (Эчеварриа, 75), Адурис, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Сусаэта, 79)

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мишел, Бигас, Лемос (Давид Гарсия, 46), Дани Кастельяно, Вьера (Халилович, 71), Гомес, Меса, Матео Гарсия (Момо, 63), Ливая, Тана

Начало матча получилось феерическим. Уже на 18-й минуте счет был 3:1.

На 7-й минуте хозяева подали угловой. Микель Сан-Хосе (в прошлом игрок молодежного состава "Ливерпуля") головой отправил мяч под перекладину 1:0. Через 2 минуты Муниаин отлично исполнил штрафной. Мяч влетел в ближнюю "шестерку" 2:0.

Через 3 минуты угловой подали гости. Педро Бигас головой отправил мяч в дальний нижний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 2:1.

На 18-й минуте баски проводят скоростную атаку. Иньяки Уильямс промчался по флангу и прострелил. Адурис перебросил мяч через вратаря, а затем, уже лежа, подправил мяч в сетку 3:1.

На 58-й минуте Муниаин метров с 22 пробил слету в нижний угол 4:1. Через минуту хозяева перехватили мяч у чужой штрафной. Сан-Хосе вышел один на один и сделал передачу. Адурис пробил по пустым воротам 5:1.