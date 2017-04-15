15 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:33
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:30 Россиянин Дмитрий Бивол нокаутировал соперника и защитил титул "временного чемпиона"
10:38 Давид Вилья на 90-й минуте забил гол ударом с центра поля
10:06 В Запорожье киевское "Динамо" одолело луганскую "Зарю"
09:01 Баски устроили избиение островитян. Муниаин и Адурис забили по два мяча
08:34 Ди Мария забил два мяча. ПСЖ настиг "Монако"
08:03 Нокар забил два мяча. Хемед помог лидеру Чемпионшипа укротить "волков"
07:46 СМИ: в 2010 году Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании
16:40 Матч молодежных команд клубов российской Премьер-лиги завершился дракой
16:29 В квартире в Москве найдено тело четырехкратного чемпиона СССР по конному спорту
16:20 Теннисиста из Казахстана дисквалифицировали на два года за использование мельдония
Спорт

В Запорожье киевское "Динамо" одолело луганскую "Зарю"

время публикации: 10:06 | последнее обновление: 10:06 блог версия для печати фото
В Запорожье киевское "Динамо" одолело луганскую "Зарю"

В центральном матче 25-го тура чемпионата Украины встречались команды, занимающие второе и третье места. В Запорожье киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" 1:0.

Киевляне отстают от "Шахтера" на 8 очков и опережают луганчан на 14.

"Заря": Левченко, Чечер, Гордиенко, Форстер, Опанасенко, Харатин, Любенович (Петряк, 30; Липартия, 46), Чайковский, Соболь, Паулиньо, Бонавентуре

"Динамо": Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Рыбалка, 77), Антунеш, Ярмоленко, Гармаш (Корзун, 88), Беседин (Яремчук, 85)

В первом тайме шла равная борьба. Ближе к перерыву инициативу перехватили динамовцы, сумевшие забить победный гол. На 39-й минуте Гармаш вышел один на один 0:1.

Во втором тайме киевляне "играли вторым номером". "Заря" много атаковала. Но в большинстве атаки были однообразные - забросы в расчете на 19-летнего нигерийца Бонавентуре.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
Баски устроили избиение островитян. Муниаин и Адурис забили по два мяча
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
Ди Мария забил два мяча. ПСЖ настиг "Монако"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
Нокар забил два мяча. Хемед помог лидеру Чемпионшипа укротить "волков"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
СМИ: в 2010 году Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2017 г.
Матч молодежных команд клубов российской Премьер-лиги завершился дракой
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2017 г.
Карьера Паулинью оказалась под угрозой из-за сотрудничества с порнозвездой
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 апреля 2017 г.
Джибриль Сиссе обвинен в причастности к шантажу Матье Вальбуэна







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 15 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017