В Запорожье киевское "Динамо" одолело луганскую "Зарю"

В центральном матче 25-го тура чемпионата Украины встречались команды, занимающие второе и третье места. В Запорожье киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" 1:0.

Киевляне отстают от "Шахтера" на 8 очков и опережают луганчан на 14.

"Заря": Левченко, Чечер, Гордиенко, Форстер, Опанасенко, Харатин, Любенович (Петряк, 30; Липартия, 46), Чайковский, Соболь, Паулиньо, Бонавентуре

"Динамо": Коваль, Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Рыбалка, 77), Антунеш, Ярмоленко, Гармаш (Корзун, 88), Беседин (Яремчук, 85)

В первом тайме шла равная борьба. Ближе к перерыву инициативу перехватили динамовцы, сумевшие забить победный гол. На 39-й минуте Гармаш вышел один на один 0:1.

Во втором тайме киевляне "играли вторым номером". "Заря" много атаковала. Но в большинстве атаки были однообразные - забросы в расчете на 19-летнего нигерийца Бонавентуре.