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Спорт

Чемпион упустил победу. "Тоттенхэм" продолжает погоню за "Челси"

время публикации: 19:15 | последнее обновление: 19:15 блог версия для печати фото
Чемпион упустил победу. "Тоттенхэм" продолжает погоню за "Челси"

Сегодня англичане ненамного отстали от немцев. В шести матчах 33-го тура чемпионата Англии забит 21 гол (в Германии в шести матчах 23). Статистическая кривая у англичан менее изогнута - в пяти матчах забиты по 4 гола, в одном - 1.

Тоттенхэм (Лондон) - Борнмут 4:0

"Шпоры" на 4 очка отстают от "Челси" (у "синих" игра в запасе).

Кристал Пэлас (Лондон) - Лестер 2:2

До 54-й минуты действующий чемпион вел в счете 2:0. Затем Бентеке и Кабай за 16 минут восстановили равновесие.

Эвертон (Ливерпуль) - Бернли 3:1

Сток-Сити - Халл Сити 3:1

Сандерленд - Вест Хэм (Лондон) 2:2

Уотфорд - Суонси 1:0

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