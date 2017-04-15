Голевое изобилие в Бундеслиге: обзор матчей

В шести субботних матчах 29-го тура чемпионата Германии были забиты 23 мяча. Наибольшую лепту внесли "Хоффенхайм" и гладбахская "Боруссия". "Деревенские парни" победили 5:3.
Боруссия (Дортмунд) - Айнтрахт (Франкфурт) 3:1
Победа позволила "шмелям" закрепиться в зоне Лиги чемпионов (на четвертом месте) и вести борьбу с "Хоффенхаймом" за место в тройке призеров.
Майнц - Герта (Берлин) 1:0
Вольфсбург - Ингольштадт 3:0
Аугсбург - Кельн 2:1
Хозяева забили два мяча в первые 23 минуты матча.
На 65-й минуте свои ворота поразил Филип Макс.
После 89-й минуты судья удалил двух игроков "Аугсбурга".
Хоффенхайм - Боруссия (Менхенгладбах) 5:3.
Лейпциг - Фрайбург 4:0