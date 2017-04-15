Голевое изобилие в Бундеслиге: обзор матчей

В шести субботних матчах 29-го тура чемпионата Германии были забиты 23 мяча. Наибольшую лепту внесли "Хоффенхайм" и гладбахская "Боруссия". "Деревенские парни" победили 5:3.

Боруссия (Дортмунд) - Айнтрахт (Франкфурт) 3:1

Победа позволила "шмелям" закрепиться в зоне Лиги чемпионов (на четвертом месте) и вести борьбу с "Хоффенхаймом" за место в тройке призеров.

Майнц - Герта (Берлин) 1:0

Вольфсбург - Ингольштадт 3:0

Аугсбург - Кельн 2:1

Хозяева забили два мяча в первые 23 минуты матча.

На 65-й минуте свои ворота поразил Филип Макс.

После 89-й минуты судья удалил двух игроков "Аугсбурга".

Хоффенхайм - Боруссия (Менхенгладбах) 5:3.

Лейпциг - Фрайбург 4:0