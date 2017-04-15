Юниорский чемпионат мира по хоккею: чехи разгромили белорусов, швейцарцы - латвийцев

В Словакии продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет). Швейцарцы разгромили сборную Латвии 4:0, чехи - Беларуси 7:4.

Швейцария - Латвия 4:0

Шутаут совершил Джанлука Дзаэтта (Цуг), отразивший 27 бросков.

Голы забросили Нандо Эггенбергер (Давос), Филипп Курашев (Квебек Рэмпартс, сын бывшего игрока московских команд "Динамо" и "Крылья Советов" Константина Курашева), Тим Берни (Лайонс) и Свен Лоэнбергер (Цуг, сын четырехкратного чемпиона Швейцарии Свена Лоэнбергера).

Чехия - Беларусь 7:4

В первые 6 минут встречи чехи дважды поразили ворота белорусов. За секунду до первого перерыва в меньшинстве отличился Игорь Мартынов.

Решающим стал второй период, который чехи выиграли со счетом 4:1.