Римляне теряют очки. "Ювентус" победил аутсайдера благодаря дублю Игуаина

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Италии. "Рома" сыграла вничью с "Аталантой" 1:1. "Фиорентина" проиграла "Эмполи" 1:2. "Ювентус" в гостях обыграл "Пескару" 2:0.
Рома - Аталанта (Бергамо) 1:1
Обе команды ведут борьбу за место в еврокубках. "Волки" увеличили отставание от "Ювентуса". Бергамаски - отрыв от миланских клубов.
Палермо - Болонья 0:0
Кальяри - Кьево (Верона) 4:0
Победа позволила "Кальяри" настичь веронцев. Оба клуба находятся в середине турнирной таблицы и, по большому счету, задачи на сезон уже выполнили.
Два мяча забил Жоау Педру.
Торино - Кротоне 1:1
Фиорентина (Флоренция) - Эмполи 1:2
Победа позволила "Эмполи" оторваться от зоны вылета.
Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил с пенальти бывший игрок "фиалок" Мануэль Паскуаль.
Пескара - Ювентус (Турин) 0:2
Оба мяча забил Гонсало Игуаин.
Дженоа - Лацио (Рим) 2:2