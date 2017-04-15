Римляне теряют очки. "Ювентус" победил аутсайдера благодаря дублю Игуаина

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Италии. "Рома" сыграла вничью с "Аталантой" 1:1. "Фиорентина" проиграла "Эмполи" 1:2. "Ювентус" в гостях обыграл "Пескару" 2:0.

Рома - Аталанта (Бергамо) 1:1

Обе команды ведут борьбу за место в еврокубках. "Волки" увеличили отставание от "Ювентуса". Бергамаски - отрыв от миланских клубов.

Палермо - Болонья 0:0

Кальяри - Кьево (Верона) 4:0

Победа позволила "Кальяри" настичь веронцев. Оба клуба находятся в середине турнирной таблицы и, по большому счету, задачи на сезон уже выполнили.

Два мяча забил Жоау Педру.

Торино - Кротоне 1:1

Фиорентина (Флоренция) - Эмполи 1:2

Победа позволила "Эмполи" оторваться от зоны вылета.

Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил с пенальти бывший игрок "фиалок" Мануэль Паскуаль.

Пескара - Ювентус (Турин) 0:2

Оба мяча забил Гонсало Игуаин.

Дженоа - Лацио (Рим) 2:2