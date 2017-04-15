15 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:55 Выигрывая до 83-й минуты 2:0, "Интер" не смог победить в миланском дерби
12:52 Юниорский чемпионат мира по хоккею: чехи разгромили белорусов, швейцарцы - латвийцев
12:24 Президент тунисского футбольного клуба пожизненно дисквалифицирован за поцелуй и укус арбитра
11:30 Россиянин Дмитрий Бивол нокаутировал соперника и защитил титул "временного чемпиона"
10:38 Давид Вилья на 90-й минуте забил гол ударом с центра поля
10:06 В Запорожье киевское "Динамо" одолело луганскую "Зарю"
09:01 Баски устроили избиение островитян. Муниаин и Адурис забили по два мяча
08:34 Ди Мария забил два мяча. ПСЖ настиг "Монако"
08:03 Нокар забил два мяча. Хемед помог лидеру Чемпионшипа укротить "волков"
07:46 СМИ: в 2010 году Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании
Спорт

Выигрывая до 83-й минуты 2:0, "Интер" не смог победить в миланском дерби

время публикации: 15:55 | последнее обновление: 15:55 блог версия для печати

В матче 32-го тура встречались миланские клубы. "Интер" вел в счете 2:0, но в концовке встречи пропустил два мяча (второй - на 7-й минуте компенсированного времени).

Обе миланские команды ведут борьбу за попадание в зону еврокубков (речь идет о Лиге Европы. Отставание от "Наполи" у "Милана" составляет 9 очков).. "Милан" отстает от "Аталанты" на 1 очко, "Интер" - на 3.

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Медель, Миранда, Нагатомо, Жоау Мариу (Мурильо, 80), Кондогбья, Гальярдини (Бьябьяни, 90), Кандрева, Икарди, Перишич (Эдер, 68)

"Милан": Доннарумма, Калабрия (Окампос, 81), Романьоли, Сапата, Де Шильо, Куцка (Локателли, 57), Соса (Лападула, 75), Фернандес, Сусо, Бакка, Деулофеу

Напомним, этот матч стал для "Милана" первым после смены владельца. Несколько дней назад Сильвио Берлускони продал клуб китайско-американскому консорциуму.

На 36-й минуте Гальярдини сделал великолепный длинный пас вперед. Кандрева в борьбе с защитником нанес удар слету с острого угла 1:0. На 44-й минуте Перишич прорвался по флангу и прострелил. Защитник и вратарь до мяча не добрались. Икарди пробил по пустым воротам 2:0.

На 83-й минуте Сусо прострелил. Романьоли протолкнул мяч в ближний угол 2:1. На 7-й минуте номинальные гости ("Милан" и "Интер" играют на одном стадионе) получили право на угловой. Несколько игроков "Интера" умоляли арбитра заканчивать матч. Но Даниэле Орсато позволил угловой подать. Сапата пробил с острого угла. Мяч от перекладины отскочил за линию ворот 2:2.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
Президент тунисского футбольного клуба пожизненно дисквалифицирован за поцелуй и укус арбитра
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
Давид Вилья на 90-й минуте забил гол ударом с центра поля
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
В Запорожье киевское "Динамо" одолело луганскую "Зарю"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
Баски устроили избиение островитян. Муниаин и Адурис забили по два мяча
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
Ди Мария забил два мяча. ПСЖ настиг "Монако"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
Нокар забил два мяча. Хемед помог лидеру Чемпионшипа укротить "волков"
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 апреля 2017 г.
СМИ: в 2010 году Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 15 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017