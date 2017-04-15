Выигрывая до 83-й минуты 2:0, "Интер" не смог победить в миланском дерби

В матче 32-го тура встречались миланские клубы. "Интер" вел в счете 2:0, но в концовке встречи пропустил два мяча (второй - на 7-й минуте компенсированного времени).

Обе миланские команды ведут борьбу за попадание в зону еврокубков (речь идет о Лиге Европы. Отставание от "Наполи" у "Милана" составляет 9 очков).. "Милан" отстает от "Аталанты" на 1 очко, "Интер" - на 3.

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Медель, Миранда, Нагатомо, Жоау Мариу (Мурильо, 80), Кондогбья, Гальярдини (Бьябьяни, 90), Кандрева, Икарди, Перишич (Эдер, 68)

"Милан": Доннарумма, Калабрия (Окампос, 81), Романьоли, Сапата, Де Шильо, Куцка (Локателли, 57), Соса (Лападула, 75), Фернандес, Сусо, Бакка, Деулофеу

Напомним, этот матч стал для "Милана" первым после смены владельца. Несколько дней назад Сильвио Берлускони продал клуб китайско-американскому консорциуму.

На 36-й минуте Гальярдини сделал великолепный длинный пас вперед. Кандрева в борьбе с защитником нанес удар слету с острого угла 1:0. На 44-й минуте Перишич прорвался по флангу и прострелил. Защитник и вратарь до мяча не добрались. Икарди пробил по пустым воротам 2:0.

На 83-й минуте Сусо прострелил. Романьоли протолкнул мяч в ближний угол 2:1. На 7-й минуте номинальные гости ("Милан" и "Интер" играют на одном стадионе) получили право на угловой. Несколько игроков "Интера" умоляли арбитра заканчивать матч. Но Даниэле Орсато позволил угловой подать. Сапата пробил с острого угла. Мяч от перекладины отскочил за линию ворот 2:2.