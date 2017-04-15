Президент тунисского футбольного клуба пожизненно дисквалифицирован за поцелуй и укус арбитра

Федерация футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента тунисского клуба "Сфаксьен" Мохсена Хемахема, который после скандального матча против "Этуаль де Сахель" поцеловал, а затем укусил арбитра встречи Мохаммеда Корди, сообщает Afrik-Foot.

Также президент клуба оштрафован на 30 тысяч динаров (около 12 тысяч евро).

Матч, в котором "Сфаксьен" победил 3:2, состоялся 1 марта. Он был насыщен событиями.

Счет на 8-й минуте открыл Алаа Марзуки. Через минуту Диогу Акошта восстановил равновесие 1:1.

На 21-й минуте Мохаммед Ндойе вывел хозяев вперед.

Затем соперники обменялись голами с 11-метровых. На 34-й минуте Хамза Ламар сравнял счет, а на 77-й - Карим Ауди забил победный гол 3:2.

На 90-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Был удален Махмуд Бен Салах.