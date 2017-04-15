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Спорт

Ди Мария забил два мяча. ПСЖ настиг "Монако"

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 08:34 блог версия для печати фото
Ди Мария забил два мяча. ПСЖ настиг "Монако"

В стартовом матче 33-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" в гостях победил "Анже" 2:0. Оба мяча в ворота хозяев забил Анхель ди Мария.

Стоит отметить, что парижане нанесли всего два удара в створ ворот, и оба завершились голами.

ПСЖ настиг "Монако" - у клубов по 74 очка (на 4 больше, чем у "Ниццы"), но у монегасков есть игра в запасе.

"Анже": Летелье, Траоре, Сиссоко, Тома, Мансо, Мангани, Ндой, Сантамария, Токо Экамби, Дьедиу (Бериго, 82), Пепе (Бамба, 76)

"ПСЖ": Трапп, Максвелл, Орье, Маркиньюс, Кимпембе, Матюиди (Тиагу Мотта, 77), Пасторе (Лукас, 69), Верратти, Рабьо, Кавани, Ди Мария (Гонсалу Гедеш, 90)

На 28-й минуте Анхель ди Мария великолепно исполнил штрафной. Мяч влетел в сетку чуть ниже "девятки" 1:0. На 84-й минуте Лукас Моура делает пас Кавани. Тот вернул мяч пяткой. Лукас перевел мяч ди Марии. Аргентинец ворвался в штрафную и сильно пробил низом 2:0.

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