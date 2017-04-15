Без Криштиану Роналду "Реал" с трудом победил в Хихоне. Иско забил два мяча

В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" в гостях обыграл "Спортинг" 3:2. В Хихон "королевский клуб" отправился без Криштиану Роналду, Карима Бензема и Кейлора Наваса.

"Спортинг": Куэльяр, Лильо Кастельяно, Мере, Бабен, Аморебьета, Лопес, Кармона, Альварес (Акрам Афиф, 90), Весга, Мойсес Гомес (Касес, 69), Чоп (Нди, 79)

"Реал": Касилья, Данилу, Начо, Серхио Рамос, Фабиу Коэнтрау (Марселу, 57), Иско, Ковачич (Каземиру, 89), Родригес, Васкес (Диас, 71), Мората, Асенсио

Статистика говорит о большом преимуществе гостей. Но все же "сливочные" могли проиграть сегодня.

На 14-й минуте Микель Весга забросил мяч за спину центральных защитников гостей. Арендованный у "Кальяри" хорват Дуже Чоп выскочил один на один и открыл счет 1:0.

На 17-й минуте Иско обыграл двух защитников, а затем пробил между двумя игроками "Спортинга" - точно в "девятку" 1:1.

На 49-й минуте последовал навес со штрафного. Жан Бабен головой сбросил мяч. Арендованный у "Атлетика" Микель Весга головой по высокой дуге перебросил мяч через Касилью 2:1.

На 59-й минуте Данилу навесил. Мората головой отправил мяч в нижний угол 2:2. На 90-й минуте хозяева потеряли мяч на своей половине поля. Иско из-за пределов штрафной нанес удар в ближнюю "шестерку" 2:3.