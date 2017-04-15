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Спорт

СМИ: в 2010 году Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 07:46 блог версия для печати фото
СМИ: в 2010 году Криштиану Роналду откупился от обвинений в изнасиловании

14 апреля немецкий журнал Spiegel опубликовал статью, в которой обвиняет нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году.

Инцидент произошел 13 июня 2009 года в Лас-Вегасе. Обвинения выдвинула 20-летняя американка.

Издание утверждает, что в январе 2010 года адвокаты футболиста заплатили женщине 375 тысяч долларов за то, чтобы она не выдвигала обвинений против футболиста.

На сайте агента Роналду Жорже мендеша размещено заявление, посвященное публикации немецкого журнала.

"Немецкая газета Der Spiegel сегодня опубликовала большой материал об обвинениях в изнасиловании в адрес Криштиану Роналду, которое якобы случилось почти 8 лет. Это часть журналистской фантастики.

Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать и подтвердить эту историю. Весь сюжет основан на неподписанных документах и воображении. Письмо было послано предполагаемыми жертвами, но Криштиану никогда не получал его. Игрок намерен выступить против этого медийного органа всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Обвинение в изнасиловании является отвратительным и постыдным обвинением, которое не может остаться безнаказанным", - цитирует заявление "Спорт-экспресс".

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