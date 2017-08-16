16 августа 2017 г.
Шломит Малка пришла в себя
В Израиле появились библейские вина
От Малахова дождались сенсации
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:50 ЦСКА победил в Швейцарии: обзор матчей Лиги чемпионов
19:49 Йони Эрлих - победитель турнира в Калифорнии, Элина Свитолина - в Торонто
19:30 В первом матче в чемпионате Франции Неймар забил гол и сделал голевую передачу
19:00 Скандальный матч за Суперкубок. "Реал" побеждает на "Камп Ноу" и теряет Роналду на пять матчей. Месси установил рекорд
18:19 Криштиану Роналду дисквалифицировали на пять матчей за удаление и толчок судьи
20:27 Лукаку забил два мяча. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм"
18:42 Удаление вратаря. Нападающий и полузащитник, занявшие место в воротах, пропустили три мяча
17:53 "Идиотское удаление" Шелви. "Тоттенхэм" обыграл "Ньюкасл"
17:12 Чемпионат Европы по баскетболу: израильские юниоры проиграли литовцам
15:30 В матче Кубка Швейцарии в ворота хозяев забили 21 гол
Спорт

ЦСКА победил в Швейцарии: обзор матчей Лиги чемпионов

время публикации: 15 августа 2017 г., 23:50 | последнее обновление: 15 августа 2017 г., 23:50 блог версия для печати фото
ЦСКА победил в Швейцарии: обзор матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи решающего квалификационного раунда Лиги чемпионов. ЦСКА в гостях обыграл "Янг Бойз" 1:0. "Ливерпуль" в гостях победил "Хоффенхайм" 2:1.

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Спарта (Прага, Чехия) 2:0

Оба мяча были забиты в первые 10 минут встречи. Голы забили Игор де Камарго и Эфстафиос Алонефтис.

В составе хозяев весь матч отыграл бывший защитник "Бейтара" Хесус Руэда. На замену вышел бывший киевский динамовец Факундо Бертольо.

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - ЦСКА (Москва, Россия) 0:1

В компенсированное время гол в свои ворота забил бывший защитник "Мальорки" Касим Нуху.

Израильский полузащитник Бибрас Натхо вышел на замену на 90-й минуте.

Хоффенхайм (Германия) - Ливерпуль (Англия) 1:2

На 12-й минуте хозяева могли выйти вперед, но Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

На 35-й минуте счет открыл 18-летний Трент Александр-Арнольд 0:1.

На 74-й минуте бывший полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Гаральд Нордтвейт поразил свои ворота 0:2.

На 87-й минуте вышедший на замену Марк Ут сократил отставание 1:2.

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 0:0

Карабах (Азербайджан) - Копенгаген (Дания) 1:0

Победный гол на 25-й минуте забил Махир Мадатов.

В составе хозяев весь матч отыграл бывший защитник хайфского "Маккаби" Мичел. Бывший форвард хайфского "Маккаби" и "Бней Йегуды" Дино Ндлову вышел в стартовом составе и был заменен на пятой минуте компенсированного времени.

Бывший вратарь "Шахтера" Антон Каниболоцкий остался в запасе. Ворота "Карабаха" защищал Ибрагим Шехич.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 августа 2017 г.
В первом матче в чемпионате Франции Неймар забил гол и сделал голевую передачу
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 августа 2017 г.
Скандальный матч за Суперкубок. "Реал" побеждает на "Камп Ноу" и теряет Роналду на пять матчей. Месси установил рекорд
// NEWSru.co.il // Спорт // 14 августа 2017 г.
Криштиану Роналду дисквалифицировали на пять матчей за удаление и толчок судьи
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
Лукаку забил два мяча. "Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
Удаление вратаря. Нападающий и полузащитник, занявшие место в воротах, пропустили три мяча
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
"Идиотское удаление" Шелви. "Тоттенхэм" обыграл "Ньюкасл"
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 августа 2017 г.
В матче Кубка Швейцарии в ворота хозяев забили 21 гол







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017