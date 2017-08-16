ЦСКА победил в Швейцарии: обзор матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи решающего квалификационного раунда Лиги чемпионов. ЦСКА в гостях обыграл "Янг Бойз" 1:0. "Ливерпуль" в гостях победил "Хоффенхайм" 2:1.

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) - Спарта (Прага, Чехия) 2:0

Оба мяча были забиты в первые 10 минут встречи. Голы забили Игор де Камарго и Эфстафиос Алонефтис.

В составе хозяев весь матч отыграл бывший защитник "Бейтара" Хесус Руэда. На замену вышел бывший киевский динамовец Факундо Бертольо.

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - ЦСКА (Москва, Россия) 0:1

В компенсированное время гол в свои ворота забил бывший защитник "Мальорки" Касим Нуху.

Израильский полузащитник Бибрас Натхо вышел на замену на 90-й минуте.

Хоффенхайм (Германия) - Ливерпуль (Англия) 1:2

На 12-й минуте хозяева могли выйти вперед, но Андрей Крамарич не реализовал пенальти.

На 35-й минуте счет открыл 18-летний Трент Александр-Арнольд 0:1.

На 74-й минуте бывший полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Гаральд Нордтвейт поразил свои ворота 0:2.

На 87-й минуте вышедший на замену Марк Ут сократил отставание 1:2.

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 0:0

Карабах (Азербайджан) - Копенгаген (Дания) 1:0

Победный гол на 25-й минуте забил Махир Мадатов.

В составе хозяев весь матч отыграл бывший защитник хайфского "Маккаби" Мичел. Бывший форвард хайфского "Маккаби" и "Бней Йегуды" Дино Ндлову вышел в стартовом составе и был заменен на пятой минуте компенсированного времени.

Бывший вратарь "Шахтера" Антон Каниболоцкий остался в запасе. Ворота "Карабаха" защищал Ибрагим Шехич.