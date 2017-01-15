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Спорт

КАН: сборная Камеруна не смогла обыграть "жеребцов"

время публикации: 08:36 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото
КАН: сборная Камеруна не смогла обыграть "жеребцов"

В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборные Буркина-Фасо и Камеруна сыграли вничью 1:1.

Матч проходил в Либревилле.

Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Мало, Дайо, Кулибали, Ален Траоре, Абдуразак Траоре (Зонго, 74), Каборе, Накулма, Бернар Траоре (Диавара, 61), Питруапа (Бансе, 86)

Камерун: Ондоа, Тейку, Ойонго, Мабука, Нгадо, Сиани, Манджек, Зуа, Муканджо, Нжи (Салли, 77), Бассогог (Токо Экамби, 84)

На 13-й минуте "жеребцы" могли выйти вперед. Каборе сильно пробил. Вратарь парировал мяч. Накулма не попал в пустые ворота.

"Неукротимые львы" первый опасный момент создали на 20-й минуте. Бассогог обыграл несколько защитников, сместился с фланга и пробил в ближний угол. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 35-й минуте Бенджамин Муканджо (Лорьян) великолепно исполнил штрафной 0:1.

На 75-й минуте Диавара навесил со штрафного. Коне сбросил мяч. Исуффу Дайо (Ренессанс Беркан, Марокко) сравнял счет 1:1.

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