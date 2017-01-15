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Спорт

Чемпионат Англии: "Челси" расправился с чемпионом

время публикации: 08:10 | последнее обновление: 08:10 блог версия для печати фото
Чемпионат Англии: "Челси" расправился с чемпионом

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Челси" разгромил "Лестер" 3:0. "Аристократы" играли без Диего Косты, у которого, по сведениям СМИ, конфликт с тренером.

"Лестер": Шмейхель, Олбрайтон (Симпсон, 77), Хут (Окадзаки, 60), Морган, Фукс, Чилвелл, Ндиди, Дринкуотер, Менди, Муса (Грэй, 71), Варди

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич, Канте, Алонсо, Виллиан (Батшуайи, 84), Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84)

"Челси" уверенно контролировал ход поединка.

На 6-й минуте Педро принял мяч на линии вратарской, но пробить не сумел. Азар подхватил мяч и прострелил. Маркос Алонсо нанес обводящий удар 0:1.

На 51-й минуте Виллиан навесил со штрафного. Защитник неудачно вынес мяч. Алонсо пробил. После рикошета мяч влетел в нижнюю "шестерку" 0:2. На 71-й минуте Виллиан вышел один на один. Шмейхель парировал мяч. Педро головой отправил мяч в пустые ворота 0:3.

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