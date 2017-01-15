Чемпионат Англии: "Эвертон" разгромил "горожан" Хосепа Гвардиолы

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Эвертон" разгромил "Манчестер Сити", забив команде Хосепа Гвардиолы четыре безответных мяча.

"Эвертон": Хоэль Роблес, Холгейт, Уильямс, Мори, Коулман, Дэйвис, Бэрри (Маккарти, 74), Бэйнс, Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Шнейдерлен, 65)

"Манчестер Сити": Браво, Санья, Отаменди, Стоунс, Клиши, Сильва, Сабалета (Ихеаначо, 62), Туре, Де Брейне, Стерлинг, Агуэро

Ожидалась упорная борьба команд из верхней части турнирной таблицы. Но "горожане" не справились с плотной обороной команды Рональда Кумана. А вот атака "ирисок" сыграла отлично.

На 34-й минуте Дэйвис промчался по флангу и перевел мяч в штрафную. Миральяс прострелил. Лукаку нанес точный удар 1:0.

На 47-й минуте Яя Туре ошибся в центре поля. Пас вперед. Кевин Миральяс ворвался в штрафную и отправил мяч в дальнюю "шестерку" 2:0. На 79-й минуте Том Дэйвис совершил проход от своей штрафной до чужой, обменялся передачами с Баркли и перебросил мяч через Браво 3:0.

На 4-й минуте компенсированного времени отличился 18-летний Адемола Лукман 4:0.