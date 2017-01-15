Чемпион побеждает. Хайфский "Маккаби" проиграл на своем поле

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Израиля по футболу. "Маккаби" (Петах-Тиква) в гостях обыграл хайфских одноклубников 2:0. Чемпион обыграл "Бней Йегуду" 2:1.

Ашдод - Апоэль (Кфар-Саба) 0:0

Апоэль (Раанана) - Апоэль (Ашкелон) 0:2

На 10-й минуте Эммануэль Мбола срезал мяч в свои ворота 0:1.

Хозяева владели преимуществом, но на 90-й минуте пропустили второй гол. Отличился Руди Хадад.

Маккаби (Хайфа) - Маккаби (Петах-Тиква) 0:2

На 45-й минуте гости могли забить. Гили Канюк ушел от защитников, но послал мяч рядом со штангой. На 48-йминуте Песер навесил на дальнюю штангу. Бывшему минскому динамовцу Ненаду Адамовичу никто не мешал пробить в пустой угол ворот 0:1. Через 3 минуты Гай Меламед красиво ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол 0:2.

На 89-й минуте "зеленые" остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Леви.

Апоэль (Беэр-Шева) - Бней Йегуда (Тель-Авив) 2:1

На 5-й минуте Кандиль сыграл "в стенку" и прострелил. Мяч попал в Бена Битона и отскочил в сетку 0:1.

На 23-й минуте следует навес в штрафную. Меликсон перебросил мяч через защитника. Ради бьет с линии вратарской - мяч попал в перекладину ворот гостей. На 35-й минуте южане подали угловой. Бузагло пробил. Ицик Азуз вынес мяч с линии ворот.

На 44-й минуте Нвакаеме прострелил. После рикошета мяч оказался у Меликсона, который пробил под перекладину 1:1. На 68-й минуте хозяева подали угловой. Бен Саар забил победный гол 2:1.