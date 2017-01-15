Скандал в ММА: американка потеряла сознание, но выиграла поединок

Один из боев турнира Invicta FC 21, проходившего накануне в Канзас-Сити, привлек внимание болельщиков всего мира и вызвал скандал.

Селин Хага (Норвегия) в конце поединка провела успешный удушающий прием. Но судья Грег Франклин бой не остановил. Только после гонга выяснилось, что американка Эми Монтенегро, объявленная победительницей, потеряла сознание после этого приема.

Так как победа удушающим приемом не была зафиксирована, прошел подсчет по карточкам. По всем победила американка 29:28.

Специализированные издания и фанаты ММА задаются вопросами: "Как можно без сознания выиграть бой?" и "Как судья сумел не заметить, что одна из бойцов около пяти секунд была без сознания?"

Видео финала скандального боя можно посмотреть здесь.