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Спорт

Объединительный бой в Бруклине: в нокдауне побывали оба чемпиона и судья

время публикации: 12:25 | последнее обновление: 12:27 блог версия для печати фото
Поединок чемпиона по версии IBF британца Джеймса Дингейла и чемпиона WBC шведа Баду Джека завершился вничью
Поединок чемпиона по версии IBF британца Джеймса Дингейла и чемпиона WBC шведа Баду Джека завершился вничью

В Бруклине состоялся объединительный бой во втором среднем весе. Поединок чемпиона по версии IBF британца Джеймса Дигейла и чемпиона WBC шведа Баду Джека завершился вничью.

Двое судей решили, что была ничья 113:113, один - отдал предпочтение британцу 114:112.

Дигейл в первом раунде сбил Джека с ног и доминировал в первых четырех раундах. Затем британец замедлился, а Баду перехватил инициативу. В восьмом раунде он едва не сбил соперника с ног.

В 12-м раунде швед нанес удар в висок, после которого Джеймс оказался на настиле ринга.

По ходу боя в нокдауне оказался и судья поединка. Боксеры обменивались ударами, Баду выбросил резкий удар левой, но попал не в соперника, а в челюсть арбитру. Рефери стал падать, но шведский боксер его поймал.

Видео необычного происшествия можно посмотреть на YouTube.

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