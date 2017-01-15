Объединительный бой в Бруклине: в нокдауне побывали оба чемпиона и судья

В Бруклине состоялся объединительный бой во втором среднем весе. Поединок чемпиона по версии IBF британца Джеймса Дигейла и чемпиона WBC шведа Баду Джека завершился вничью.

Двое судей решили, что была ничья 113:113, один - отдал предпочтение британцу 114:112.

Дигейл в первом раунде сбил Джека с ног и доминировал в первых четырех раундах. Затем британец замедлился, а Баду перехватил инициативу. В восьмом раунде он едва не сбил соперника с ног.

В 12-м раунде швед нанес удар в висок, после которого Джеймс оказался на настиле ринга.

По ходу боя в нокдауне оказался и судья поединка. Боксеры обменивались ударами, Баду выбросил резкий удар левой, но попал не в соперника, а в челюсть арбитру. Рефери стал падать, но шведский боксер его поймал.

Видео необычного происшествия можно посмотреть на YouTube.