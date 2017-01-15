15 января 2017 г.
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Спорт

Битва британских гигантов: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью

время публикации: 20:09 | последнее обновление: 20:15 блог версия для печати фото
Битва британских гигантов: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 1:1. У хозяев отличился Златан Ибрагимович.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Рохо, Дармиан (Феллаини, 76), Эррера, Кэррик (Руни, 46), Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль (Мата, 65)

"Ливерпуль": Миньоле, Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер, Эмре Джан, Хендерсон, Вайналдум, Роберту Фирмину, Ориги (Филиппе Коутинью, 61), Лаллана

"Красные дьяволы" создали больше опасных моментов. Гости достаточно грамотно оборонялись и отвечали острыми контрвыпадами.

На 27-й минуте6 Милнер реализовал пенальти 0:1.

На 84-й минуте Ибрагимович ударил головой. мяч от перекладины отскочил в сетку 1:1.

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