Битва британских гигантов: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 1:1. У хозяев отличился Златан Ибрагимович.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Джоунс, Рохо, Дармиан (Феллаини, 76), Эррера, Кэррик (Руни, 46), Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль (Мата, 65)
"Ливерпуль": Миньоле, Арнольд, Ловрен, Клаван, Милнер, Эмре Джан, Хендерсон, Вайналдум, Роберту Фирмину, Ориги (Филиппе Коутинью, 61), Лаллана
"Красные дьяволы" создали больше опасных моментов. Гости достаточно грамотно оборонялись и отвечали острыми контрвыпадами.
На 27-й минуте6 Милнер реализовал пенальти 0:1.
На 84-й минуте Ибрагимович ударил головой. мяч от перекладины отскочил в сетку 1:1.