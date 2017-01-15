Первая победа КАН: сборная Сенегала обыграла команду Туниса

В матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла команду Туниса 2:0. Это первая победа турнира - три предыдущие встречи завершились вничью.

Сенегал одержал историческую победу. "Львы Теранги" последний раз побеждали тунисцев в 1989 году.

Тунис: Матлути, Абденнур, Бен Юссеф, Маалул, Наггуез, Мсакни, Азуни (Хазри, 46), Сасси, Слити, Лахмар, Акаичи (Хенисси, 64)

Сенегал: Диалло, М`Бенге, Гассама, Мбоджи, Кулибали, Куяте (Диоп, 88), Гуйе, Ндиай (Севе, 72), Диуф, Мане, Кейта (Сарр, 62)

"Орлы Карфагена" владели инициативой и создали много опасных моментов, но взять ворота бывшего голкипера "Ренна" Абдулайе Диалло (Ризеспор, Турция). А соперник своими шансами воспользовался.

На 10-й минуте Садио Мане (Ливерпуль) реализовал пенальти 0:1. На 30-й минуте "львы Теранги" подали угловой. Кара Мбоджи (Андерлехт) забил второй гол 0:2.