Сенсация КАН: сборная Алжира не смогла обыграть команду Зимбабве

Первая сенсация Кубка африканских наций. Сборная Алжира (фаворит группы) едва не проиграла команде Зимбабве (явному аутсайдеру) 2:2. "Воины" большую часть матча вели в счете.

Алжир: М`Боли, Гулям, Манди, Бенсебаини, Бельхитер (Мефта, 46), Брахими, Гедиура, Бенталеб, Махрез, Судани (Геззаль, 77), Слимани

Зимбабве: Мукурува, Намойнесу, Звирекви, Муройва, Басера, Фири, Махачи, Катсанде, Биллиат, Мусона (Русике, 12), Мушекви (Маладжила, 78)

На 10-й минуте Хама Биллиат мощно пробил - мяч попал в штангу.

На 12-й минуте сработала связка "Лестера". Слимани сделал передачу. Рияд Махрез красиво обыграл защитника, ворвался в штрафную и послал мяч в дальний угол 1:0.

"Воины" отыгрались через 5 минут. Кудакваше Махачи (Голден Эрроуз, ЮАР) прошел по флангу, сыграл "в стенку" с партнером и нанес великолепный удар в дальний угол 1:1.

На 29-й минуте ранее игравший в Бельгии и Швеции нападающий Ниаша Мушекви (Далянь Ифан) реализовал пенальти 1:2.

На 54-й минуте Хама Биллиат мог увеличить преимущество номинальных гостей. Но после его удара бывший голкипер софийского ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" Раис М`Боли (Антальяспор) мяч отразил.

Затем "лисы пустыни" устроили штурм ворот Татенды Мкурува (Динамос, Зимбабве). 21-летний вратарь довольно долго держался, но вынужден был капитулировать на 82-й минуте.

На 73-й минуте Судани прострелил. защитник едва не срезал мяч в свои ворота - штанга.

На 81-й минуте "воины" могли снять вопрос о победителе. Катберт Маладжила вышел один на один, но переиграть вратаря не сумел.

В ответной атаке алжирцы отыгрались. Рияд Махрез нанес великолепный удар издали 2:2.