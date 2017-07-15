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Спорт

Гран-при ФИДЕ в Женеве: победил Теймур Раджабов. Борис Гельфанд сыграл вничью с россиянином

время публикации: 22:40 | последнее обновление: 22:40 блог версия для печати фото
Гран-при ФИДЕ в Женеве: победил Теймур Раджабов. Борис Гельфанд сыграл вничью с россиянином

В Женеве завершился этап Гран-при ФИДЕ. В последнем туре израильский гроссмейстер Борис Гельфанд черными сыграл вничью с Эрнесто Инаркиевым.

Петр Свидлер обыграл Хоу Ифань, Левон Аронян - Салеха Салема.

Остальные партии тура завершились вничью.

Победителем турнира стал Теймур Раджабов, набравший 6 очков, на пол-очка от него отстали россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий.

Положение остальных участников: Адамс, Гири, Ли Чао, Мамедъяров, Рязанцев, Свидлер, Харикришна - по 5 очков, Аронян, Гельфанд, Эльянов, Яковенко - по 4,5, Инаркиев 4, Раппорт, Хоу Ифань - по 2,5, Салем 2.

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