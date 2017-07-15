Бибрас Натхо забил. ЦСКА победил "Анжи"

В матче первого тура в Каспийске московский ЦСКА победил махачкалинский "Анжи" 3:1. Один из мячей в ворота хозяев забил израильский хавбек Бибрас Натхо.

"Анжи": Солосин, Мусалов, Фибель, Брызгалов, Полуяхтов, Гулиев (Данченко, 46), Афонин, Карасев, Липартия (Мамтов, 56), Яковлев (Кацаев, 69), Маркелов

ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Васин, Марио Фернандес, Натхо (Кучаев, 83), Головин, Вернблум, Щенников, Дзагоев (Чалов, 64), Витиньо (Жамалетдинов, 89)

Уже в первом тайме команды создали немало опасных моментов. Армейцы владели инициативой, но хозяева отвечали острыми контрвыпадами. В их атаках выделялись Липартия, Яковлев и Маркелов.

Забив второй гол, гости отошли в оборону, и едва не поплатились за это.

На 21-й минуте москвичи подали угловой. Васин открыл счет 0:1.

Затем Акинфеев парировал мяч после опасных ударов Маркелова и Липартии.

В конце первого тайма могли отличиться армейские бразильцы. Витиньо не попал в ворота. Солосин ногой отбил мяч после удара Марио Фернандеса. На 49-й минуте отлично пробил Головин 0:2.

На 64-й минуте Маркелов проскочил между защитниками и точно пробил 1:2.

На 79-й минуте Бибрас Натхо реализовал пенальти 1:3.