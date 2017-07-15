Победительницей Уимблдона стала Гарбинье Мугуруса-Бланко

Победительницей Уимблдона впервые в карьере стала испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса-Бланко.

В финале она обыграла легендарную американку Винус Уильямс 7:5, 6:0.

Финал стал вторым в истории по разницу в возрасте - Винус 37 лет, Гарбинье - 23. Рекорд принадлежит финалу 1994 года, в котором встречались 37-летняя Мартина Навратилова и 22-летняя Кончита Мартинес.

Гарбинье Мугуруса-Бланко во второй раз играла в финале Уимблдона (в 2015 году она проиграла).

Это вторая ее победа в финалах турниров "Большого шлема" - в прошлом сезоне испанка стала триумфатором Открытого чемпионата Франции.